Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, приостанавливающий индексацию окладов федеральных государственных служащих в 2021 году, сообщает ТАСС.

Документом предлагается приостановить до 1 января 2022 года действие части 11 статьи 50 закона «О государственной гражданской службе РФ», предусматривающей ежегодную индексацию окладов по должностям федеральной гражданской службы с учетом уровня инфляции. Решение об индексации принимается президентом РФ по представлению правительства. При этом инициатива не затрагивает зарплаты региональных чиновников — их индексация устанавливается законами субъектов РФ.

«В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована. Следовательно, положения федерального закона № 79-ФЗ в части ежегодного увеличения (индексации) окладов денежного содержания гражданских служащих подлежат приостановлению», — говорится в пояснительной записке.



Нижняя палата парламента в среду также одобрила в первом чтении законопроект о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов и депутатов Госдумы.