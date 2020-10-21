Мужчина, который ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и около восьми часов удерживал более десяти человек в заложниках, задержан полицией. Об этом в среду сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии, передает ТАСС.

«В Зугдиди спецоперация завершена. Правоохранители вывели нападавшего с поднятыми руками. По имеющейся информации, нападавший сдался полиции», — информировал телеканал.

По данным телеканала, все заложники на данный момент уже освобождены, а обвиняемый был под конвоем отправлен в отделение полиции.



В отделении банка в Грузии вооруженный мужчина захватил заложников Его требования пока неизвестны.

Неизвестный мужчина в среду в 14:21 (13:21 мск) ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдии и взял в заложники работников и посетителей банка. Грузинские СМИ сообщали, что он требовал деньги, а также безопасного выхода из здания. Нападавший изначально держал в заложниках около 30 человек, однако позже стал их постепенно освобождать. МВД страны расследует случившееся по статьям «Разбой», «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника».