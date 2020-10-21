Объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам III квартала 2020 года вырос на 4,1%, составив порядка 8,9 трлн рублей, свидетельствуют предварительные данные агентства «Эксперт РА» .

Основной вклад в рост рынка в III квартале обеспечили средства физических лиц. Существенные притоки активов отмечаются как в рознице — открытых и биржевых ПИФах, доверительном управлении ИИС и прочих розничных стратегиях доверительного управления, — так и со стороны клиентов с крупным частным капиталом.

По оценкам «Эксперт РА», объем активов под управлением 15 крупнейших управляющих компаний достиг 7,6 трлн рублей, увеличившись в III квартале на 352 млрд рублей, или 4,8%. При этом нижний порог объема активов под управлением компаний, входящих в топ-15, впервые превысил отметку в 100 млрд рублей. Объем активов под управлением топ-пяти УК вырос за квартал на 4,1%, до 4,5 трлн рублей.



Согласно данным «Эксперт РА», в рэнкинге крупнейших УК по объему средств в управлении по итогам III квартала 2020 года первую строчку занимает «ВТБ Капитал Управление инвестициями», вторую — «Сбер Управление активами», третью — УК «Регион», четвертую — профильный бизнес «Открытия». Аналитики указывают, что существенная смена позиций компаний в рэнкинге произошла с пятого по восьмое место. Так, УК «Газпромбанк — Управление активами» вошла в топ-пятерку, нарастив активы более чем на 50 млрд рублей за квартал, УК «Альфа-Капитал» переместилась с восьмого на шестое место, прибавив более 100 млрд рублей. Замыкает рэнкинг лидеров УК «Ингосстрах — Инвестиции», которая поднялась за квартал с 16-го на 15-е место.