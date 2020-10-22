Счетная палата (СП) обратилась к правительству с предложением изменить валютную структуру средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы повысить его доходность и расширить круг активов, в которые могут вкладываться средства фонда, говорится в сообщении ведомства.

«Действующие нормативные правовые и методические документы не в полной мере определяют принципы управления средствами ФНБ после достижения его ликвидной части 7% прогнозируемого объема ВВП. Разработанный в 2019 году Минфином России проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс» не принят, возвращен на доработку. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики тоже в недостаточной степени содержат принципы управления средствами ФНБ по достижению 7%», — цитирует пресс-служба СП слова аудитора Алексея Саватюгина.

Сейчас законодательство разрешает правительству инвестировать их в активы без конкретики. Бюджетный кодекс четко регламентирует размещение средств ФНБ объемом до 7% ВВП. Их можно инвестировать в ценные бумаги российских эмитентов и размещать на депозитах «ВЭБ.РФ», а также на валютных счетах в ЦБ. Счетная палата предлагает регламентировать принцип управления средствами ФНБ свыше 7% ВВП, говорится в сообщении.

Объем ФНБ в сентябре вырос на 476 млрд рублей, а в долларовом эквиваленте сократился на 5,3 млрд Такие данные приводятся на сайте Минфина России.



В СП заявили о необходимости проработать дополнительные условия размещения средств ФНБ, согласно которым их нужно инвестировать в более ликвидные финансовые активы, чтобы повысить возможность оперативного возврата. «Приобретение за счет средств ФНБ облигаций ряда инфраструктурных проектов оценивается в диапазоне от низколиквидных до неликвидных», — пояснил Саватюгин. Он уточнил, что в 2019 году по сравнению с 2018-м наблюдалось увеличение в 2,1 раза доходности размещения средств ФНБ в ликвидные активы.

СП также отметила ограниченный доступ к отчетности ФНБ, что не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления средствами фонда. Ведомство предлагает правительству повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании средств ФНБ.