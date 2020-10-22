Минтруд не вводил какие-либо новые виды пособий для семей с детьми. Выделенные в сентябре премьер-министром Михаилом Мишустиным дополнительные средства предназначены на уже существующие выплаты на детей до трех лет в многодетных семьях с низким доходом, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее, уточняет ТАСС , некоторые СМИ сообщили, что премьер-министр выделил 4,31 млрд рублей на дополнительную меру социальной поддержки в размере 10 тыс. рублей, которая будет положена только многодетным российским семьям с детьми в возрасте до трех лет.

«Речь идет о выплате на третьего и последующих детей, которая введена в регионах с 2013 года и выплачивается ежемесячно. Информация о введении каких-либо новых видов пособий некорректна», — пояснили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с двумя распоряжениями премьер-министра 1,73 млрд рублей и 2,58 млрд будут направлены в регионы на софинансирование ежемесячных выплат при рождении третьего и последующих детей (в сумме 4,31 млрд рублей). «Это дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия субъектами РФ были обновлены сведения о численности получателей», — отметили в пресс-службе.