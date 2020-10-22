Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить тарифы на услуги домашнего Интернета до 1 июля 2021 года. Копия письма на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

На фоне пандемии COVID-19, поясняет Федоров, многие работодатели пересмотрели принципы организации труда и перевели значительную часть сотрудников на дистанционную работу.

В своем обращении депутат также напомнил, что недавний опрос операторов фиксированной связи, в том числе и домашнего Интернета, показал, что они ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2021 году минимум на 10—20%.

«Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов. В связи с этим прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний Интернет в России, наличие которого стало для многих рабочей необходимостью, до 1 июля 2021 года», — написано в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять скидку до 50% за услуги Интернета для семей, чьи дети вынуждены учиться из дома.