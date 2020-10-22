С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет. К такому выводу пришли эксперты «Ромира» (результаты исследования есть у РБК ).

Они сравнили средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016—2020 годы (данные очищены от инфляции). Исследователи пришли к выводу, что в 2020 году в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие годы.

Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019-м рост составлял 11 п. п.

В предыдущие три года в июле расходы на товары повседневного спроса неизменно снижались, однако этот год стал исключением (несмотря на отмену карантинных мер в большинстве регионов) — рост составил 5 п. п.

При этом авторы исследования указывают, что в прошлые годы пиковые значения по росту расходов фиксировались в ноябре и декабре. Например, в декабре 2019 года этот показатель составлял 23 п. п.

В «Ромире» также указывают, что об общем снижении доходов в этом году заявили 54% россиян. В Москве этот показатель достиг 58%.

Среди проблем, которые больше всего волнуют потребителей, авторы исследования называют рост цен и дороговизну жизни (в зависимости от возрастной категории об этом рассказали 44—46%), бедность, низкие зарплаты и пенсии (40—44%).