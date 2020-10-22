Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве выдало предписание Совкомбанку за распространение рекламных СМС-сообщений в нарушение положений закона «О рекламе», сообщается на сайте ведомства.



Гражданин обратился в офис банка с целью оформления заявки на получение кредита, в связи с чем заполнил анкету. В ней было предусмотрено условие о предоставлении согласия банку на обработку персональных данных для заключения договора потребительского кредита. Банк отказал гражданину в кредите, «вместе с тем в целях возможной заинтересованности в получении иной услуги ему было направлено спорное рекламное сообщение», отмечает ведомство.

В сообщении предлагалось оформить услугу банка «Кредитный доктор», которая представляет собой отдельную и самостоятельную услугу Совкомбанка. УФАС обращает внимание, что эта услуга прямо не связана «с наличием договорных правоотношений с физическим лицом-клиентом и направленную на улучшение кредитной истории потребителя, а не на выдачу ему заемных средств». Совкомбанк посчитал, что предоставленное согласие распространялось в том числе на получение гражданином рекламы от банка.

«Но, как известно и неоднократно подтверждено правоприменительной практикой Московского УФАС России, согласие лица на получение рекламы должно быть определено четко и однозначно. Недопустимо так называемое «вписанное» согласие в общие условия предоставляемых услуг, с которыми пользователь вынужден согласиться при регистрации путем проставления галочки. При таком «согласии» у него отсутствует возможность не выражать «желания» на получение подобной рекламы. Кроме того, право отказаться от такой рассылки в дальнейшем не должно заменять изначальную возможность несогласия», — отмечается в релизе ведомства.

По результатам рассмотрения дела и изучения представленных доказательств, Московское УФАС России приняло решение об установлении в действиях рекламораспространителей — Совкомбанка и ПАО «Вымпелком» — нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе».

«В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их совершения в дальнейшем ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Вымпелком» были выданы соответствующие предписания. Установленное нарушение является основанием для возбуждения дел об административном правонарушении и привлечения указанных лиц к ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.