Арбитражный суд Москвы принял решение привлечь бывшего председателя правления банка «Образование» Александра Миракова к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации и взыскать с него 18,5 млрд рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в банке.

АСВ в феврале 2020 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Александра Миракова к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере более 18,5 млрд рублей.

«Определением Арбитражного суда Москвы, резолютивная часть которого объявлена 17 октября 2020 года, Мираков Александр Владимирович привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 18 539 351 000 рублей», — говорится в сообщении АСВ.

Как напоминает РАПСИ , столичный арбитраж в июле отклонил заявление АСВ об аресте нескольких жилых домов, земельных участков и квартиры в рамках дела о несостоятельности банка «Образование». Заявитель полагает, что «необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена злоупотреблением Мираковым своими правами, выражающемся в направленности действий на сокрытие имущества от обращения на него взыскания».

Однако суд отклонил заявление АСВ. Заявитель сам указывает, что в настоящее время отсутствуют сведения о каком-либо имуществе, зарегистрированным за Мираковым. В материалах дела также отсутствуют доказательства принадлежности спорного имущества Миракову, говорится в материалах суда.

Ранее суд арестовал по заявлению АСВ имущество Миракова. Требование о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках иска о привлечении банкира к субсидиарной ответственности по обязательствам банка.

В сентябре 2017 года АСВ рассказало, что инвентаризация банка «Образование» выявила недостачу имущества на общую сумму 34,5 млрд рублей. Наибольшие суммы недостачи, отмечает агентство, связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам на сумму 32,7 млрд рублей.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 7 июня 2017 года признал банк «Образование» банкротом.