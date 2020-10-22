Российские фондовые индексы в четверг начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 786,44 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,34% и равнялся 1 139,55 пункта.

Настроения на мировых рынках продолжают ухудшаться, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«На таком фоне ожидаем снижения российского фондового рынка в начале торгов, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 2 770 пунктов. При этом он установит новые трехмесячные минимумы. В дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, что позволит рынку сделать еще один шаг в сторону диапазона 2 700—2 750 пунктов, выступающему, на наш взгляд, целью текущей нисходящей динамики», — комментирует эксперт.