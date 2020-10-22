Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил примерно 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 17 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,15 рубля (плюс 43 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 91,4 рубля (плюс 41 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается преобладание продаж в национальной валюте, что приведет к восстановлению пары доллар/рубль. По его словам, американская валюта сможет отыграть часть вчерашних потерь и попытается выйти в район 77 рублей. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар продолжит движение в сторону верхней границы диапазона 75—77,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«На валютном рынке по доллару наблюдается коррекция. Падение нефтяных котировок на 3% нивелировалось общим ослаблением доллара, повышенным спросом на рисковые активы, а также налоговым периодом. Технически продавцам ничего не мешает довести цену до уровня 76,25 рубля. Их успех будет зависеть от демократов в США. Если проект будет принят, то рубль получит новую порцию поддержки от ослабления доллара. В противном случае придется ждать восстановления доллара до 77,5 рубля», — пояснил главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.