Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) в первом полугодии 2020 года, на которое пришелся период самых жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса, в два раза сократили налоговые доначисления российским предприятиям, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитики, за январь — июнь 2020 года налоговые органы по итогам камеральных (проверки на основе налоговых деклараций и документов) и выездных проверок предписали компаниям и индивидуальным предпринимателям дополнительно заплатить в казну 60,3 млрд рублей налогов, штрафных санкций и пеней. В аналогичном прошлогоднем периоде доначислений было почти на 70 млрд рублей больше — 127,6 млрд рублей. Такое двукратное сокращение связано прежде всего с приостановкой во время пандемии всех выездных контрольных мероприятий: количество выездных налоговых проверок сократилось за полугодие почти в три раза — с 4,8 тыс. до 1,67 тыс. В результате карантин помог бизнесу избежать штрафных налоговых санкций на десятки миллиардов рублей.

«В данном случае речь идет не о системном смягчении контроля налоговых органов над бизнесом, а о временных карантинных послаблениях. После возобновления налоговых проверок возрастут и штрафы — исходя из опыта, практически каждая проверка заканчивается доначислениями, ведь даже добросовестный бизнес совершает бухгалтерские ошибки. Штрафные санкции могут серьезно ударить по предприятию — их размер за три года доходит до 40% от суммы неуплаченных налогов», — уверен член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.



Также глава компании отметил, что сейчас крупный бизнес может застраховать себя от налоговых претензий, добровольно подключившись к налоговому мониторингу и предоставив ФНС онлайн-доступ к своей бухгалтерии. Финансовые потоки малого бизнеса отчасти уже сейчас контролируются в режиме реального времени через онлайн-кассы. По его словам, при помощи диджитал-инструментов пытаются вывести из тени и самозанятых. Коронавирус ускорил цифровизацию процессов, в том числе в госуправлении и налоговом администрировании. Это означает, что «пространство серой экономики продолжит сужаться, и уход от налогов будет становиться для бизнеса все более невыгодным и крайне трудозатратным занятием».