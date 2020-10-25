Альфа-Банк предлагает российскому среднему и малому бизнесу, работающему с КНР, возврат 50% комиссий за валютные переводы по сделкам с китайскими организациями. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для этого нужно до конца года поставить такие контракты на учет в Альфа-Банк и подключить пакет услуг «ВЭД+». Кешбэк будет выплачиваться вплоть до 31 марта 2021 года.



«Кешбэк — еще один инструмент снижения затрат, который окажет поддержку нашим клиентам, ведущим торговлю с КНР», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.