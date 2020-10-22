«Сбер Страхование» выводит в онлайн всю линейку продуктов инвестиционного и накопительного страхования жизни. Об этом сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

«В апреле были сняты законодательные ограничения для продажи на онлайн-площадках полисов страхования жизни, и мобильное приложение «Сбер Онлайн» стало первым, где эти продукты появились», — сообщила Алымова.

По ее словам, первым в приложении стали доступны накопительные полисы страхования жизни, в ближайшие дни появятся и инвестиционные. Со временем компания планирует расширить линейку, превратив ее в «конструктор».

«В нем клиент сможет получить гораздо больше вариативности с точки зрения размеров взносов и целевой суммы, получить валютные инструменты, опцию получения справки для налогового вычета, словом, все, что требуется в такой мини-экосистеме», — отметила она.

В компании рассчитывают на рост спроса клиентов на дистанционные продажи, несмотря на то, что ИСЖ и НСЖ относятся к непростым для клиентов страховым продуктам. Но называть прогноз роста спроса пока затрудняются. «Наша задача — сделать эти продукты простыми и понятными, чтобы клиенты не получали массу документов со сложными терминами, а сразу понимали, какую выгоду несет продукт», — дополнил вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» СберБанка Игорь Мамонтов.