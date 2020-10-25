Московский Кредитный Банк (МКБ) в партнерстве с финтех-кредитором «СимплФинанс» увеличил для малого и среднего бизнеса сумму кредита под залог недвижимости и снизил ставку по некоторым продуктам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная сумма кредита под залог недвижимости увеличена до 150 млн рублей, ставка снижена по трем продуктам:

Коммерческая ипотека (залог вновь приобретаемых объектов); Долгосрочный кредит на развитие бизнеса под залог недвижимости; Рефинансирование кредитов других банков с увеличением срока и снижением платежа.

Единая ставка составляет 11,9% (ранее — 13,9%), срок кредитования — до десяти лет. В залог принимается недвижимость, расположенная в 16 крупнейших городах России.

В Москве, Московской области и Екатеринбурге объектами залога могут выступать квартиры, апартаменты, коттеджи, а также любая коммерческая недвижимость, включая торговые, гостиничные, офисные, складские и производственные объекты.

В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Тюмени, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде и Краснодаре в качестве залога рассматриваются квартиры и апартаменты, а также коммерческие объекты в следующих сегментах: street-retail, помещения внутри торговых центров, офисы и складские комплексы.