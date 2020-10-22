ЦБ установил официальные курсы валют на 23 октября.

Курс доллара повысился на 4,87 копейки, составив 77,0809 рубля (77,0322 рубля на 22 октября). Курс евро увеличился на 1,15 копейки, до 91,3563 рубля (91,3448 рубля на 22 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77 рублей (плюс 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 91,07 рубля (плюс 8 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 76,88—77,24 рубля за доллар и 91,01—91,47 рубля за евро.