Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% было непростым, но оно обеспечит выполнение программ жилищного строительства в последующие годы на территории Российской Федерации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года.

«Хочу сказать лично вам спасибо (Мишустину. — Прим. ред.). Потому что это решение было непростое, мы много раз его обсуждали. Самое главное, что на это решение заложены деньги на 2021-й и последующие годы, это позволяет нам с уверенностью надеяться, что все программы по жилищному строительству будут выполнены», — обратился Хуснуллин к премьер-министру.

Вице-премьер поблагодарил Минфин, а также весь экономический блок правительства. «Это произошло благодаря большой системной работе всех участников», — подчеркнул Хуснуллин.