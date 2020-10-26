Аналитики Банки.ру составили рейтинги банков по уровню дохода рядовых сотрудников и топ-менеджмента в первом полугодии 2020 года. В выборку вошли банки из топ-50 по размеру нетто-активов на 1 июля 2020 года, раскрывающие соответствующие показатели в своей отчетности.



Суммарное вознаграждение членам правления банков — участников исследования за первое полугодие составило 9,9 млрд рублей, снизившись на 32,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Чуть более 40% этой суммы пришлось на банки, входящие в топ-5 по активам. Примечательно, что в первом полугодии 2019-го на топ-5 приходилось более половины всех выплат. Такое сокращение связано с существенным снижением выплат руководству ВТБ и Газпромбанка — более чем на 80%.

Почти 20% от суммарного вознаграждения пришлось на выплаты топ-менеджерам Альфа-Банка, которые в первом полугодии 2020-го заработали почти 2 млрд рублей. Благодаря этому Альфа-Банк возглавил топ-20 по размеру выплаченного вознаграждения членам правления с большим отрывом от других участников.

Среднемесячная зарплата сотрудников банков топ-50 в первом полугодии 2020-го составила 127,8 тыс. рублей, что на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В первую тройку по уровню среднемесячной зарплаты на одного сотрудника попали крупные государственные узкоспециализированные банки.



Лидером по размеру вознаграждения стал МСП Банк: его сотрудники в среднем получают 397,6 тыс. рублей. Примечательно, что банк стал также лидером по сокращению уровня заработной платы относительно первого полугодия 2019-го.



В целом в кадровом плане банки топ-50 неплохо пережили первое полугодие 2020-го, на которое пришелся пик вызванной пандемией самоизоляции. В то время как некоторые отрасли (туризм, развлечение и т. п.) понесли колоссальные кадровые потери из-за приостановки деятельности, общее число сотрудников, занятых в банковской сфере, изменилось незначительно, а средняя зарплата даже выросла — более чем на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.



Подробнее о зарплатах в российских банках можно узнать из материала раздела «Исследования».