Правительство прорабатывает возможность продления моратория на плановые проверки малого и микробизнеса на 2021 год, за исключением проверок ФНС и ФТС, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на совете регионов «Опоры России».

«В настоящее время правительством РФ отрабатывается продление моратория на проведение плановых проверок в отношении микро- и малого бизнеса на 2021 год за исключением проверок со стороны налоговых и таможенных органов. Планируем завершить эту работу в самое ближайшее время», — заявил он. Белоусов напомнил, что с конца марта был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса (МСБ), существенно ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок.

По его словам, правительство рассчитывает, что в 2021 году будет выдано не менее 700 млрд рублей льготных кредитов на поддержку субъектов МСБ по ставке 7% годовых. «Второй приоритет — развитие программы предоставления льготных кредитов по пониженной ставке. С учетом снижения ключевой ставки Банка России планируется снизить максимальную ставку по программе для конечных заемщиков с текущих 8,5% до 7%. По этой ставке рассчитываем выдать в 2021 году не менее 700 миллиардов рублей», — сказал он, добавив что 7% — это максимальная ставка и предполагается снизить ставку больше. Белоусов отметил, что в настоящее время стоимость кредитов для субъектов МСП вне льготной программы составляет около 10% годовых.

Предложения бизнеса могут включить в план достижения национальных целей Об этом говорится в сообщении правительства по итогам встречи первого вице-премьера с представителями бизнеса.

Также развитие режимов налогообложения является приоритетным направлением деятельности государства в сфере МСБ, заявил Белоусов. «Первый приоритет — развитие режимов налогообложения, имея в виду прежде всего выход из режима единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Речь идет о создании максимально благоприятных условий для перехода плательщиков ЕНВД на иные профессиональные системы налогообложения: это упрощенная система налогообложения, патентная система, налог на профессиональный доход», — сказал он.

Вторым приоритетом Белоусов назвал развитие программы предоставления льготных кредитов по пониженной ставке. «Третий приоритет — использование Системы быстрых платежей Банка России как альтернативы эквайрингу. Банк России такую систему создал, и субъектам МСП будет обеспечена возможность осуществления платежей с комиссией не более 1% с использованием этой системы для оплаты товаров и услуг», — сказал он, добавив, что уже в 2021 году количество субъектов МСБ, подключенных в СБП, будет не менее 40 тыс., а к 2024 году их количество достигнет 400 тыс.

Также Белоусов отметил важность поддержки субъектов МСБ, занимающихся экспортом. По его словам, важным направлением работы является также реформирование контрольной и надзорной деятельности, развитие новых финансовых инструментов — факторинга и краудфандинга, которые позволят получать финансирование субъектам МСБ.