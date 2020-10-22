Чистая прибыль компании «Ингосстрах» за девять месяцев 2020 года составила 9,3 млрд рублей, что на 108% выше, чем за девять месяцев 2019-го, говорится в релизе страховщика.

Сборы «Ингосстраха» за девять месяцев составили 88 млрд рублей (рост на 5%). В частности, по операциям прямого страхования было получено 80,2 млрд рублей (рост на 2%), по операциям входящего перестрахования — 7,8 млрд рублей (рост на 33%).

Общий объем выплат компании достиг 37,5 млрд рублей. Выплаты по операциям прямого страхования составили 35,9 млрд рублей, по операциям входящего перестрахования — 1,6 млрд рублей.

Инвестиционный доход «Ингосстраха» за отчетный период равнялся 9,2 млрд рублей. Объем активов страховщика составил 201,8 млрд рублей (рост на 13% относительно 31 декабря 2019-го). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, составили 93,4 млрд рублей. Собственный капитал — 84,9 млрд рублей.