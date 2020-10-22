Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на уменьшение штрафов за невыполнение в срок предписаний ЦБ для кредитных потребительских кооперативов численностью не более 3 тыс. человек.

Законопроект затрагивает кредитные потребительские и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, общее число членов которых не превышает 3 тыс. физических и юридических лиц, с суммой активов менее 500 млн рублей. Как отмечается в пояснительных материалах, установленные санкции непропорциональны по отношению к таким крупным игрокам финансового рынка, как к банкам, и к мелким, которыми являются кооперативы. Разница в их доходах составляет от десяти до 170 раз.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, установив, что невыполнение такими кооперативами в установленный срок законного предписания ЦБ влечет штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 20 тыс. до 30 тыс. рублей), а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 500 тыс. до 700 тыс. рублей).

Непредоставление информации в ЦБ будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или дисквалификацией на срок до года, а для юридических лиц — штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Сейчас максимальный штраф для должностных лиц составляет 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — 700 тыс. рублей. Законопроект не затрагивает деятельность МФО.