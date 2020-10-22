Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила упростить процедуры привлечения трудовых мигрантов и внедрить единый патент, дающий иностранным гражданам право работать в соседних регионах. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Предложения направлены от бизнес-объединения для проекта единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года, одним из подпунктов которого является обеспечение качественного миграционного прироста.

«Разработка упрощенных процедур привлечения иностранных работников, осуществляющих деятельность на основе патента, включая возможность получения патента вне зависимости от цели визита, а также внедрение единого патента, дающего иностранным гражданам право работать в соседних регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область)», — говорится в предложениях ТПП.

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В палате рекомендуют цифровизовать миграционные процессы, вести через электронные сервисы постановку иностранных граждан на миграционный учет и направление различных уведомлений в органы государственной власти. Также в ТПП просят разработать меры, «стимулирующие привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов, в том числе предусматривающие дифференциацию размера их заработной платы в зависимости от региона осуществления трудовой деятельности».