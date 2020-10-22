Банк России предлагает постепенный переход к сбору отчетности в виде наборов показателей разной степени детализации на основе единой модели данных. Новый подход был представлен на первом заседании рабочей группы, в состав которой входят представители ЦБ, банковского сообщества, а также компаний, оказывающих консалтинговые и технологические услуги, говорится в релизе регулятора.

«Применение единой модели данных с использованием унифицированных классификаторов и справочников позволит снизить нагрузку на кредитные организации за счет гармонизации требований к составу информации и минимизации работ по преобразованию исходных данных», — отмечается в сообщении.

К положительным эффектам от внедрения такой модели также можно отнести сокращение частоты изменения требований к отчетности, уменьшение количества запросов данных, не покрываемых моделью, повышение качества отчетных данных и аналитического потенциала отчетной информации, полагают в Центробанке.



Участники заседания обсудили мероприятия по переходу на сбор отчетности на основе единой модели данных. Представители кредитных организаций отметили целесообразность поэтапного внедрения такой модели и разработки регламента этого процесса, а также необходимость тестирования предлагаемых решений.