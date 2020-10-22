Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на включение Пенсионного фонда России в перечень субъектов статистического учета. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что законопроект был инициирован правительством РФ.

Согласно законодательству, субъектами официального статистического учета являются федеральные органы госвласти, Банк России, иные федеральные государственные органы, осуществляющие формирование официальной статистической информации в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством РФ.

«Реализуя государственную политику в области социального обеспечения населения, но являясь самостоятельным финансово-кредитным учреждением, Пенсионный фонд Российской Федерации в настоящее время не имеет правовой основы являться субъектом официального статистического учета, обладая при этом уникальной информацией с учетом его сферы деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Государство и общество имеют доступ только к ограниченной части информационных ресурсов ПФР, а публикуемые им на официальном сайте в Интернете данные не имеют статуса официальной статистической информации, что значительно занижает их подлинный потенциал, указывают в Кабмине.



Расширение перечня субъектов официального статистического учета за счет включения ПФР позволит «существенно увеличить масштаб использования его информационных ресурсов и обеспечить формирование в оперативном режиме официальной статистической информации по максимально широкому кругу показателей, характеризующих изменения и достижения в области социального обеспечения граждан», говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.