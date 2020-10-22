Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов в размере до 5,5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам, сообщает ТАСС.

Законопроект в первую очередь призван поддержать внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечается в пояснительной записке. Введение системы free-flow («свободный поток») исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов. В пояснительных материалах разработчики отмечают, что «система «свободный поток» по своей сути постоплатна, необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд».

Согласно предлагаемым поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, невнесение платы за проезд повлечет для собственника легкового транспорта или для водителя машины, принадлежащей иностранному перевозчику, штраф в размере 2,5 тыс. рублей. За неоплаченный проезд грузовика или автобуса штраф составит 5,5 тыс. рублей.

Фиксировать нарушения будут «работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи», уточняется в законопроекте.



Если водитель или собственник оплатил проезд до истечения предусмотренного КоАП РФ срока исполнения постановления о наложении административного штрафа (60 дней. — Прим. ТАСС), они освобождаются от административной ответственности.