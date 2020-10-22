Пандемия серьезно изменила привычную жизнь людей, ее влияние на настоящее и будущее человечества еще предстоит осмыслить. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь, повседневную, привычную жизнь каждого человека, — сказал он. — Нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества».

По его словам, коронавирус до сих представляет серьезную угрозу, это заставляет думать о предстоящих кардинальных переменах в жизни. «Коронавирус не отступил и до сих пор представляет серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а в эпохе тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — сказал президент.

Он добавил, что пандемия коронавируса показала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе.

Как отметил глава государства, прежде «трудно было представить, что в технологически продвинутом XXI веке даже в самых благополучных странах человек может оказаться беззащитным перед, казалось, не такой уж и фатальной инфекцией». По его словам, «жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки, ее фантастических достижениях».

Эксперты оценили влияние пандемии на благосостояние всего населения и миллиардеров в мире и России В России в первом полугодии 2020 года объем благосостояния на взрослого человека упал на 10,7%.

«Оказалось, что не менее важно, а может быть, и гораздо важнее другое: <…> ответственность, собранность и честность власти, ее готовность воспринимать запросы общества и четко и аргументированно объяснять логику принимаемых мер, чтобы не дать страху побороть и разобщить общество, а, напротив, вселить уверенность, что, как бы это ни было трудно, мы вместе преодолеем все испытания», — сказал он.

По словам главы государства, Россия в условиях пандемии коронавируса не имела иного пути, кроме как биться за жизнь каждого человека. Он отметил, что «Россия с самого начала эпидемии поставила во главу угла главную ценность — жизнь и безопасность людей, это был осознанный выбор, продиктованный культурной, духовной традицией нашего народа, его сложнейшей, порой драматической историей».

«Если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в XX веке, у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», — заявил Путин.

Президент предложил использовать пандемию как точку отсчета для переосмысления происходящего в мире и сделать это уже сейчас.



Пандемия подсказала, что странам нужно действовать сообща, но пока не научила человечество этому, добавил Путин.