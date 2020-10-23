Действительно ли начать торговать на бирже так легко, как об этом говорят брокеры? Ведущие проверяют это прямо в эфире второго выпуска инвестиционного подкаста «Это к деньгам». Как брокеры взаимодействуют с биржей, где будут храниться ценные бумаги и что с ними будет, если обанкротится брокер? С этими вопросами помогает разобраться преподаватель кафедры Финансов и цен РЭУ им. Плеханова Руслан Искяндяров.









Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» стартовал 16 октября. Он рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру: Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

Слушайте подкаст на