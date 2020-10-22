СберБанк и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о совместной покупке пакета акций компании «Еаптека» и инвестициях в ее развитие. Об этом в четверг сообщили в «Сбере».

В рамках сделки банк и «Р-Фарм» после получения необходимых антимонопольных одобрений приобретут по 45% акций компании, при этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин.

«В 2017 году СберБанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения. Сегодня сервисы «СберЗдоровья» объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения. Появление в этом ряду современной цифровой аптеки — последовательный шаг по развитию «СберЗдоровья», — отмечается в сообщении кредитной организации. Там подчеркивается, что «лекарства от «Еаптеки» гарантируют качество продукта и надежную защиту от контрафакта», а указанная компания — «один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России».

«Ассортимент сервиса является самым широким на российском рынке: на сегодняшний день для покупки доступно около 70 тысяч товаров, ежемесячное число активных пользователей «Еаптеки» составляет более 4 миллионов человек, а годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 миллиарда рублей с учетом проекта франшизы. За девять месяцев 2020 года рост продаж год к году через сайт составил 146%, через приложение — 158%», — рассказали в «Сбере».

Уточняется, что компания будет осуществлять деятельность под брендом «Сбер Еаптека».

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 года.

«Сбер» и «Еаптека» приступили к реализации совместных инициатив по продвижению сервиса. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция «Еаптеки» в экосистему «Сбера». Продажа лекарств будет интегрирована в «СберЗдоровье», «СберЛогистику», «СберПрайм», также возможны синергии с другими активами и сервисами экосистемы «Сбера». При регистрации в сервисах «Еаптеки» будет доступно использование «Сбер ID», а в дальнейшем клиенты смогут стать участниками программы лояльности «Спасибо».



«Еаптека» была основана в 2011 году, сегодня работает более чем в 70 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь, Иркутск.