Инфляция в России уложится в рамки таргета в 4% по итогам 2020 года. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на международном дискуссионном клубе «Валдай», передает ТАСС.

«Скорее всего (я с председателем разговаривал Центрального банка), будет в рамках ожидаемых значений, где-то в районе 4%», — сказал Путин.

Он добавил, что на данный момент инфляция в РФ составляет 3,9%. «Мы боролись, боролись с инфляцией. Но это что, не регулирующие функции государства? Конечно, Центробанк и правительство — это одни из важнейших институтов государства», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что снижение экономики РФ в период пандемии было почти вдвое меньше, чем в еврозоне.

«У нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые. Сокращение экономики у нас во втором квартале было 8%; в США, скажем, 9%, в еврозоне, по-моему, 14,5—14,7%. Вы упомянули про Швецию, которая не вводила никаких ограничений, но и у них оказался спад экономики. Сначала они обнародовали цифру 8,3%, потом скорректировали — чуть меньше 8%, 7,7%», — сказал Путин.

По словам главы государства, экономика России сейчас восстанавливается. «У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленный комплекс дает очень хороший результат и прирост даже. Экспорт восстанавливается. Да, у нас есть вопросы, которые мы должны еще таргетировать», — добавил он.

Глава государства отметил, что Швеция не вводила ограничений и не занималась тем, чем занималась Россия, поддерживая граждан и экономику. «А результат тот же самый, слишком все взаимосвязано в современном мире. Но уж если спад экономики неизбежен, тогда нужно в первую очередь позаботиться о людях. Эта логика безупречна», — подчеркнул Путин.

«Что касается Белоруссии, президент Лукашенко (я с ним разговаривал много раз) — он прекрасно понимал всю угрозу коронавируса, но в Белоруссии нет таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта. Как он говорит, [он] вынужден был просто сохранить дееспособность экономики. Но в целом у них ситуация не хуже, чем во многих других странах», — отметил президент РФ. По словам Путина, в России такого выбора не стояло и приоритетом были выбраны люди, их здоровье и жизнь.



Президент отметил, что в России сейчас нет необходимости вводить жесткие ограничения или закрывать предприятия. «Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса, некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки. Может быть, продление тех мер льготирования по налогам и еще по некоторым направлениям, которые были введены и которые в ближайшее время должны закончиться. Есть необходимость внимательно посмотреть на перевозки, на транспорт, на сферу обслуживания. Мы это все знаем, все видим и будем продолжать работать по этим направлениям», — сказал президент.