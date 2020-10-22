Банк России подготовил требования к правилам паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов. Пайщики таких ПИФов при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости). А пайщики интервальных фондов для квалифицированных инвесторов смогут оплачивать паи имуществом, а не только деньгами, а также получать текущий доход по этим паям, следует из сообщения регулятора.

Изменения предусмотрены проектом указания Банка России, которое вводит требования к правилам доверительного управления ПИФами для квалифицированных инвесторов.



По закону «Об инвестиционных фондах» с 1 февраля 2021 года отменяются типовые правила, по которым сейчас действуют такие ПИФы. Вместо них вводятся требования Банка России, по которым управляющие компании фондов будут разрабатывать собственные правила. Эти новации позволят УК более гибко составлять правила и дадут инвесторам больше свободы в выборе условий доверительного управления, отмечают в ЦБ.