Всемирный банк вслед за Международным валютным фондом повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до 41 и 44 долларов соответственно на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе ВБ, посвященном перспективам развития сырьевых рынков, передает ТАСС.

«В целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем 44 доллара за баррель в 2021 году по сравнению с примерно 41 долларом за баррель в 2020 году. Ожидается, что спрос [на нефть] будет расти весьма медленными темпами, поскольку развитие сектора туризма и путешествий по-прежнему сдерживается проблемами в сфере здравоохранения, а мировая экономическая активность, как ожидается, вернется к показателям, которые были зафиксированы до пандемии, только в следующем году», — отмечают авторы доклада.

Согласно их прогнозам, поставки нефти по всему миру будут постепенно расти. В июне ВБ прогнозировал, что средняя цена барреля нефти составит 32 доллара в 2020 году и 38 долларов в 2021 году.

«Ожидается, что цены на энергоносители в целом, включая природный газ и уголь, существенно вырастут в 2021 году после значительного снижения в 2020 году, — считают специалисты банка. — Вторая волна пандемии, которая приведет к большим ограничениям и снижению потребления, а также к задержкам в разработке и распространении вакцины, может стать причиной более низких, чем прогнозировалось, цен на энергоносители».

При этом цены на металлы и сельскохозяйственную продукцию восстановились до уровня, который был зафиксирован до пандемии. ВБ прогнозирует их небольшой рост в следующем году. «Воздействие COVID-19 на сырьевые товары неравномерно и может иметь долгосрочные последствия для рынков энергоносителей», — отметил в связи с публикацией доклада директор Департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе.



На прошлой неделе МВФ также повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до 41,69 и 46,7 доллара. В июне МВФ прогнозировал, что средняя цена одного барреля нефти будет равна в текущем году 36,18 доллара, в следующем — 37,54 доллара. Показатель для расчетов берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов нефти.