Локо-Банк предлагает посетителям Банки.ру открыть вклад «Получай проценты на 1 100 дней» по повышенной ставке, которая доступна при получении промокода на странице продукта на портале.

Депозит открывается на 1 100 дней и предусматривает три периода начисления процентов.

Доходность вклада в сумме от 50 тыс. до 800 тыс. рублей составит 4,8% за первый год размещения, 4,85% за второй год и 5,2% за третий. Средняя ставка за полный срок вклада равна 4,95% годовых.

При оформлении вклада в сумме свыше 800 тыс. рублей ставка составит 5% за первый год, 5,05% за второй год и 5,4% за третий. Средняя годовая ставка за весь срок в таком случае будет равна 5,15%.

Пополнять вклад можно в течение полугода с его открытия на суммы от 1 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада — 5 млн рублей. Расходные операции по нему не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет — воспользоваться накопленной суммой можно в любой момент.

«Главное преимущество продукта — возможность зафиксировать привлекательную процентную ставку на длительный срок, а при необходимости расторгнуть договор без потери процентов за каждый полный период размещения», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Кроме того, Локо-Банк повысил ставки по еще одному спецдепозиту, а также по накопительному счету для посетителей Банки.ру.

По вкладу «Получай проценты на 400 дней», также доступному по промокоду с Банки.ру, ставка увеличена на 0,15 процентного пункта, доходность депозита при минимальной сумме 50 тыс. рублей составляет теперь 4,85% годовых. Ставка при оформлении вклада в сумме от 800 тыс. рублей — 5,05% годовых. Максимальная сумма вклада — также 5 млн рублей, срок — 400 дней.

Дополнительные взносы можно вносить в первые 100 дней срока действия депозита суммами от 1 тыс. рублей. Расходные операции не допускаются.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения средств на счете по ставке 0,5% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или на счет банковской карты и доступны для использования вкладчиком в любой момент.

По накопительному счету «Промо» ставка повышена на 0,2 п. п. — до 4,7%. Продукт могут оформить как в рублях, так и в долларах клиенты, у которых нет открытых счетов и вкладов в банке. Указанная ставка на 0,1 п. п. выше по сравнению со стандартными условиями по счету и доступна по промокоду. По счету в долларах ставка равна 0,25% годовых.

Накопительный счет не предполагает ограничений по сроку и минимальной сумме. Максимальная сумма составляет 15 млн рублей или 200 тыс. долларов.

Проценты начисляются ежедневно на входящий остаток средств на накопительных счетах, в совокупности не превышающих максимальную сумму для начисления процентов. На сумму превышения проценты не начисляются.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно пятого числа месяца, следующего за отчетным.

Счет можно пополнять, минимальная сумма дополнительных взносов не ограничивается. Также возможно частичное снятие суммы в пределах остатка по счету.

Досрочное расторжение договора возможно в любой день. В данном случае проценты начисляются и выплачиваются по день расторжения включительно.



Условия всех продуктов действуют до 31 октября этого года.

