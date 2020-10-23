В российских городах сформировался дефицит ликвидных квартир для покупки, пишут «Известия» , ссылаясь на участников рынка недвижимости. Большую часть предложений на вторичном рынке составляет жилье со старым ремонтом, плохим видом из окна или рядом с шумными автомагистралями. К такой ситуации привело повышение спроса на квартиры из-за рекордно низких ставок по ипотеке (в среднем 7,17% годовых).

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в сентябре относительно июня объем предложения на рынке вторичного жилья в Красноярске снизился на 35,77%, в Волгограде — на 27,64%, в Саратове — на 32,25%, в Тюмени — на 20%, в Москве — на 16%, в Уфе — на 15%, в Новосибирске и Екатеринбурге — на 13%. В среднем по стране предложение первичного жилья сократилось по сравнению с началом года на 10—15%, указал Хусаинов. В сентябре доля граждан, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, достигла максимального уровня с начала года — 44%, показал совместный опрос «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ.

Уменьшение предложения заметно во всех сегментах жилья, сообщил руководитель аналитического центра «ЦИАН» Алексей Попов. Объемы сократились из-за кратного увеличения оборачиваемости капитала и удорожания денег для застройщиков. Также на рынке первичного жилья отразились весенние ограничения, растет спрос и из-за снижения ипотечных ставок, добавил он. На вторичном рынке часть продавцов сняли свои объявления из-за пандемии — люди боятся заниматься сделками, полагает Попов.

По словам Хусаинова, высокий спрос и ограниченность предложения на рынке подогревают цены — за десять месяцев 2020 года средняя стоимость новостроек в России уже выросла на 10—11%, вторичного жилья — на 8—9%. Тенденция роста цен как на первичную, так и на вторичную недвижимость в ближайшие месяцы может сохраниться из-за продления сроков действия льготной ипотечной программы на новостройки и выгодных ставок по ипотеке на вторичку, считает руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. При отсутствии новых потрясений для экономики страны цены будут расти в пределах инфляции, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Помимо этого, стоимость будет увеличиваться по мере изменения себестоимости строительства.