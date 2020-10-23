Сеть «М.Видео — Эльдорадо» разворачивает продажи виртуальных сим-карт (eSIM) Tele2 в федеральном масштабе, пишет «Коммерсант» . Она запустила продажи в 1 тыс. магазинов. Проект охватывает более 60 регионов присутствия Tele2, уточнил его представитель.

Подключение к eSIM должно быть удаленным, но пока операторы не могут полноценно его запустить из-за неготовности нормативных актов и требований к системам идентификации. Дистанционное подключение к eSIM доступно только у «Тинькофф Мобайл» (работает на сети Tele2) для клиентов Тинькофф Банка. «МегаФон» и «ВымпелКом» начали подключать к eSIM в Москве в июле в своих салонах. У «ВымпелКома» eSIM доступны в 18 регионах, говорит его представитель.

Как отметили в «МегаФоне», сейчас тестируются возможности технологии и изучается клиентский опыт в рамках пилотного проекта. Всего на рынке, в период пилота каждый оператор может подключить только 15 тыс. eSIM, сообщили в компании. МТС не начали подключать виртуальные сим-карты, но еще один источник издания на рынке утверждает, что компания в ближайшие дни запустит возможность их приобретения онлайн.

Минкомсвязь: более 10 млн абонентов с eSIM появятся в России через три года Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

По мнению экспертов, запуск eSIM в рознице «М.Видео — Эльдорадо» выгоден ретейлеру, поскольку, не неся никаких затрат, он получает комиссию от Tele2 за подключения. Но в целом eSIM пока интересна только для любителей технологий и мало распространена в регионах. Эксперты считают разворачивание продаж eSIM с бумажных QR-кодов в физической рознице недальновидным, поскольку в ближайшее время проблема с удаленной идентификацией должна быть решена, розница уже не будет основным каналом продаж.