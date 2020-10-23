Власти Сингапура оштрафовали местный филиал американского банка Goldman Sachs на рекордные для страны 122 млн долларов в связи со скандалом вокруг малайзийского инвестиционного фонда 1MDB. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении Генеральной прокуратуры, департамента по коммерческим преступлениям национальной полиции, а также денежно-кредитного управления республики.

«В отношении Goldman Sachs Singapore также выносится 36-месячное условное предупреждение по трем пунктам нарушения закона о предотвращении коррупции», — указывается в сообщении. «Денежно-кредитное управление обязало сингапурское подразделение назначить независимую стороннюю комиссию для контроля за исправлением ситуации операционной деятельности», — отметили в ведомстве.

Минюст США в четверг сообщил, что представители Goldman Sachs и его подразделения в Малайзии признали в американских судах, что сотрудники банка были причастны к сговору с целью выплаты взяток. Они предназначались, в частности, для официальных лиц в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Представители банка добивались выгодных сделок для Goldman Sachs, в том числе касающихся 1MDB. В схему незаконных трансакций, помимо Малайзии и Сингапура, были также включены подразделения банка в Великобритании и Гонконге.

Скандал с фондом 1MDB разразился в 2015 году, когда появилась информация о его убытках в размере 11 млрд долларов. СМИ сообщали, что не менее 4,5 млрд долларов оказались в распоряжении Наджиба Разака, занимавшего в то время пост премьер-министра Малайзии. Проведенное расследование не обнаружило состава преступления. Следствие возобновилось после победы на выборах в мае 2018 года оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом. После этого экс-премьеру предъявили обвинения по 40 эпизодам, связанным с получением взяток, отмыванием денег, хищениями в особо крупных размерах и другими правонарушениями. В июне он был приговорен к 12 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 49,3 млн долларов за экономические преступления.