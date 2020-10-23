Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил признание по искам Агентства по страхованию вкладов (АСВ) недействительными приказы ОФК Банка в части начисления премий восьми бывшим менеджерам на сумму более 33 млн рублей, говорится в материалах суда.

Столичный арбитраж в июне — июле признал недействительными приказы банка о выплате премий бывшему председателю правления кредитной организации Николаю Гордееву на общую сумму 16,4 млн рублей и еще семи менеджерам. Суд применил последствия недействительности сделок в виде взыскания с ответчиков этих сумм в конкурсную массу банка.

В рамках иска к Гордееву конкурсный управляющий отметил, что выплаты банком в пользу ответчика премий совершены в отсутствие равноценного встречного исполнения. По мнению АСВ, эти сделки совершены в пользу заинтересованного лица в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов ОФК Банка.

Выплата банком дополнительного нефиксированного вознаграждения при отсутствии доказательств достижения кредитной организацией положительных финансовых результатов не может рассматриваться в качестве равноценного встречного предоставления, говорится в определении суда. Ответчики обжаловали определения первой инстанции в апелляции.

В июне АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности шести контролировавших ОФК Банк лиц и взыскании с них более 33 млрд рублей. В качестве ответчиков заявлены Николай Гордеев, экс-члены правления и бенефициары банка.

Регулятор 16 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОФК Банка. Арбитраж 13 августа 2018 года признал его банкротом.