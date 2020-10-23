Банки в III квартале 2020 года выдали кредиты наличными на сумму 1,35 трлн рублей, что на 1% больше, чем в III квартале прошлого года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Также это на 59% больше, чем во II квартале 2020-го. В сентябре объем предоставленных населению кредитов наличными составил 454 млрд рублей — на 5% меньше, чем в сентябре 2019-го.

Средний размер кредита наличными был равен 339 тыс. рублей. Во II квартале граждане занимали в среднем на 13 тыс. рублей меньше, а в III квартале 2019 года — на 43 тыс. рублей меньше. Средний срок кредитования за квартал увеличился с 43 до 44 месяцев.

Полная стоимость кредита в июле — сентябре 2020 года оставалась на неизменном уровне — 16,1% годовых. В III квартале прошлого года она составляла в среднем 16,9% годовых.