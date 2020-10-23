Российские банки могут выдать дополнительно 320—350 тыс. льготных ипотечных кредитов в рамках продления госпрограммы ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Сейчас ежемесячно выдается примерно 40—45 тыс. таких жилищных кредитов, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас выдается около 40—45 тысяч кредитов в месяц. Мы полагаем, что такой темп выдачи (кредитов) сохранится. Ну и, соответственно, исходя из того, что программа (льготного ипотечного кредитования) продлевается на восемь месяцев, то это составит где-то 320—350 — может быть, немного больше — тысяч кредитов, которые будут выданы за весь вот этот период продления», — сказал Моисеев.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.