Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 808,12 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,17% и равнялся 1 153,3 пункта.

Настроения на фондовых рынках в конце неделе скорее нейтральные, отмечает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

«Большинство азиатских индексов торгуется в небольшом плюсе, фьючерсы на американские индексы — около нуля. Сегодня существенное влияние на сантимент способны оказать предварительные данные деловой активности в Европе и США, которые должны учитывать негативное влияние второй волны пандемии. На этом фоне не исключаем возвращение коррекционных настроений на глобальные рынки», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, индекс Мосбиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2 770—2 820 пунктов.

«В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках надеяться на ощутимый рост скорее не стоит, весьма вероятно преобладание коррекционных настроений. В центре внимания заседание Банка России, но сюрпризов от регулятора не ждем, ключевая ставка сохранится на текущем уровне», — заключает аналитик.