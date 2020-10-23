Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 13 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 15 копеек и составил 76,73 рубля, а евро подорожал до 90,6 рубля (плюс 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. По его словам, в начале сессии ожидается стабилизация рубля у уровней вчерашнего закрытия. В результате пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 76,5 рубля. В ходе торгов поддержка внутренних факторов будет слабеть, что к вечеру может создать предпосылки для ослабления рубля. В этом случае к концу дня доллар предпримет попытку выхода в район 77 рублей, прогнозировал эксперт.

«Ближайшая цель по паре доллар/рубль — 76,3 рубля. Учитывая, что сегодня пятница, то перед выходными многие трейдеры будут закрывать короткие позиции по доллару. Если уровень и будет достигнут, то на следующей неделе. Также давление на рубль оказывает динамика турецкой лиры, которая вчера рухнула до исторического минимума после объявления решения ЦБ Турции сохранить ключевую процентную ставку без изменения», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.