В России с 24 октября по 1 ноября пройдет диктант по финансовой киберграмотности. Проверить свои знания о том, как безопасно использовать цифровые финансовые продукты (например, онлайн-платежи или приложения банков), можно будет на платформе RUNET-ID . Узнать свой результат и посмотреть разбор — со 2 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

Автор диктанта — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Диктант состоит из двух тестов: один рассчитан на детей — школьников 12—17 лет, другой — на взрослую аудиторию.

«Цель диктанта — повысить грамотность в сфере кибербезопасности и взрослых, и детей. Взрослые смогут задуматься о том, все ли они знают, чтобы защититься от мошеннических атак. А дети будут лучше подготовлены к тому, чтобы начать пользоваться финансовыми продуктами. И к тому же ребята потом смогут поделиться знаниями с родителями, знакомыми и друзьями. Это поможет нашему обществу стать более подкованным в вопросах личной кибербезопасности», — сказал первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.