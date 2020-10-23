Два молодых енота смогли ночью пробраться в банк города Редвуд-Сити (штат Калифорния) и устроить в нем беспорядок, сообщил телеканал Fox News .

Животных заметил один из клиентов банка, который рано утром решил воспользоваться стоящим на улице банкоматом. Через стекло он сделал несколько фотоснимков хищников в пустом отделении, которое на тот момент еще было закрыто. «Сначала я решил, что это чучело, они просто лежали на столе. А потом резко вскочили и начали носиться по помещению», — отметил он. Очевидец позвонил в клиентскую службу банка и рассказал о случившемся.

Менеджер банка приехал к отделению и вызвал специалистов, которые через десять минут помогли животным выйти на волю. «Еноты явно не желали покидать отделение банка», — рассказал телеканалу один из специалистов.

Еноты оставили разбросанные по отделению листы бумаги и опрокинутый системный блок. Вероятно, они смогли проникнуть в банк через крышу. Они забрались по растущему рядом с ним дереву, на котором и были обнаружены следы лап. Затем, как рассказал специалист, им «каким-то образом» удалось попасть в воздуховод. «Мы обнаружили на полу несколько разбитых потолочных плиток, видимо, они свалились откуда-то сверху», — отметил представитель организации по защите животных, принимавший участие в операции.

«Не каждый день в организацию по защите животных звонят, чтобы разобраться с взломом банка, но так как грабители в масках были из числа диких животных, мы действительно стали той необходимой группой реагирования. <...> Самое главное, что они не скрылись с деньгами», — заключил он.