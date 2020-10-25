СберБанк предлагает клиентам малого бизнеса услугу онлайн-регистрации недвижимости в Росреестре. Сервис актуален для компаний, получающих кредит в банке под залог недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.



При оформлении кредита под залог недвижимости вместе с кредитным договором оформляется договор ипотеки, который необходимо регистрировать в Росреестре. Теперь это можно сделать онлайн без посещения МФЦ и офисов регистратора. Снятие обременения с недвижимости при закрытии кредита также происходит онлайн.

«Раньше для того чтобы зарегистрировать обременение на недвижимость клиента малого бизнеса, сотрудник банка и клиент должны были лично подать документы в офисе Росреестра или МФЦ. Теперь этого не требуется: заявка на электронную регистрацию отправляется сотрудником банка при оформлении договора ипотеки. При закрытии кредитного договора снятие обременения также осуществляется онлайн. Эти сервисы мы начали пилотировать полгода назад, и сейчас они уже доступны нашим клиентам по всей стране. За это время более 60% заявок на снятие обременения, а это примерно 4 200 объектов недвижимости малого бизнеса, поданы через онлайн-сервис СберБанка», — комментирует директор дивизиона «Малый и микробизнес» СберБанка Алексей Шашкин.



Сервисы предоставляются компанией «ДомКлик от Сбера». Сервис по снятию обременения бесплатный. Он создан для оперативного снятия залога с учета в Росреестре по запросу клиента банка. Сервис по регистрации обременения платный: для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 10 900 рублей, для остальных городов — 7 900 рублей. Воспользоваться сервисами можно, обратившись к своему клиентскому менеджеру или оформив заявку на кредит в приложении «СберБизнес».