Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2020 и 2021 годы, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.



Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 году повышена до 41 доллара за баррель c 38 долларов, в 2021-м — с 40 до 45 долларов. Прогноз на 2022 год остался на прежнем уровне — 45 долларов за баррель. Также появился прогноз цены на нефть в 2023-м — через три года баррель подорожает до 50 долларов, полагают в ЦБ.

По данным Минфина, средняя цена российской нефти Urals в сентябре оказалась в полтора раза ниже, чем год назад: 40,91 доллара против 61,06 доллара за баррель.