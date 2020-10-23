Банк России пересмотрел прогноз темпов роста кредитования населения в 2020—2021 годах. Это следует из среднесрочного макроэкономического прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.

Согласно обновленному прогнозу, темпы роста кредитования населения в 2020 году повышены с 6—9% до 13—16% и до 12—16% с 10—14% в 2021-м.

Центробанк также сохранил прогноз темпов роста кредитования населения на 2022 год на уровне 10—14%, такой же прогноз опубликован на 2023 год.

Объем требований банковской системы к организациям, согласно обновленному прогнозу, в 2020-м вырастет на 8—11% (в июле было 6—9%), на 2021 и 2022 годы прогноз сохранен на уровне 6—10%, такой же прогноз опубликован и на 2023 год.