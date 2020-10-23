Восстановление российской экономики уже началось по ряду позиций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая в пятницу совещание по экономическим вопросам.

«Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление», — отметил российский лидер.

По его словам, инфляция к середине октября составила 3,9% в годовом выражении, отмечается ценовая стабильность.

Президент призвал власти регионов действовать аккуратно, в первую очередь руководствуясь принципом безопасности людей из-за пандемии коронавируса. «Пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», — заявил Путин.