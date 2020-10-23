Еврокомиссия опубликовала в пятницу 435-страничный доклад о «значительных искажениях рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства». Как говорится в заявлении ЕК, его положения могут быть использованы для введения антидемпинговых пошлин ЕС на российские товары.

«В докладе, подготовленном с целью реализации процедур ЕС по защите торговли, рассматриваются макроэкономика России, ключевые факторы ценообразования, включая рынок труда и энергии, а также отдельные сектора экономики, включая производство стали, алюминия и химикатов. [Авторы] доклада фиксируют значительные искажения экономики, организованные правительством», — утверждается в документе.

Фактически доклад ЕК создает юридическую базу для будущих антидемпинговых расследований по самому широкому спектру российских экспортных товаров, поскольку позволяет апеллировать к признакам госрегулирования на макроэкономическом уровне, что можно привязать к обоснованию обвинений в занижении рыночной цены практически любых видов произведенной в России продукции.

«Этот доклад стал результатом тщательных исследований и сбора фактов о различных аспектах российской экономики, которые могут иметь прямое отношение к нашим антидемпинговым расследованиям», — заявил в связи с этим первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Защита нашей промышленности от нечестной торговли имеет решающее значение в нынешней международной обстановке. Наше антидемпинговое законодательство дает нам инструменты защиты торговли, подходящие для ответов на текущие вызовы при соблюдении норм ВТО. Сегодняшний доклад станет еще одним элементом нашего инструментария для борьбы с нечестной торговлей», — подчеркнул он.

В тексте доклада Еврокомиссия, в частности, заявляет об ограничениях права на забастовки в российском трудовом законодательстве, а также о слабости профсоюзов по отношению к позициям работодателей.



Это уже второй доклад по России, подготовленный Еврокомиссией после принятия ЕС в 2017 году новой методологии расчета антидемпинговых пошлин, которая открывает возможности для их широкого применения в отношении государств, где, по мнению Брюсселя, наблюдается вмешательство государства в рыночные механизмы.

