Банк России продолжает видеть пространство для снижения ключевой ставки и не исключает более длительную и выраженную мягкую денежно-кредитную политику. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, ухудшение ситуации с пандемией и возможное замедление роста мировой экономики будут иметь преимущественно дезинфляционный эффект. «При этом сейчас усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках. Повышательное влияние на цены также может быть в случае, если эпидемиологическая обстановка окажет значимое влияние не только на спрос, но и на предложение продуктов и услуг», — отметила Набиуллина.

Тем не менее на среднесрочном горизонте регулятор прогнозирует преобладание дезинфляционных рисков. «Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки», — добавила глава ЦБ. По ее словам, значительное влияние дезинфляционных факторов может потребовать более длительной и, возможно, более выраженной мягкой денежно-кредитной политики, чем сейчас предполагает базовый сценарий.