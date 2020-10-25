Банк «Левобережный» предлагает оформить бесплатную цифровую карту, которой можно пользоваться сразу после подачи заявки. Цифровая карта позволяет оплачивать покупки прямо со смартфона в общественном транспорте, торгово-сервисных предприятиях и Интернете, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Цифровая карта является полноценной банковской картой, но в онлайн-формате. Вы можете привязать ее к номеру своего телефона и рассчитываться по ней с любого мобильного устройства, поддерживающего технологию NFC. Самые распространенные гаджеты с функцией бесконтактной оплаты — это смартфон и наручные «умные» часы», — говорится в релизе.

Преимущество цифровой карты в том, что она оформляется моментально без обращения в офис банка, в то время как пластиковую карту нужно ждать десять дней после подачи заявки. «Просто закажите карту в мобильном приложении банка «Левобережный» и сразу пользуйтесь, пока вы ждете новую пластиковую карту или параллельно с ней», — уточняют в банке.

Чтобы оформить цифровую карту в мобильном приложении «BL-online», нужно нажать «Заказать карту», выбрать одну из трех подходящих (Mastercard Standard, классическая карта «Мир» или Visa Classic), нажать «Оформить» и поставить галочку в графе «Выпустить карту без пластика». Обслуживание карты бесплатное.

Данные, необходимые для регистрации карты в Google Pay (если у вас устройство с ОС Android), Apple Pay (для iOS) или Мир Pay (если вы хотите выпустить карту «Мир» и у вас устройство с ОС Android) и для совершения покупок в Интернете, будут отправлены в СМС-сообщении.