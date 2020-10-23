Банк России не считает, что в текущем ослаблении курса рубля есть риски для финансовой стабильности. Об этом на брифинге заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В валютной динамике мы не видим рисков для финансовой стабильности… Ликвидности на рынках достаточно, объемы торгов тоже абсолютно нормальные. Мы никаких не видим существенных рисков, и нашего специального вмешательства никакого, на наш взгляд, здесь не требуется», — отметила она. По словам главы ЦБ, колебания валютного курса в текущем году сопоставимы с тем, что было в 2018 году.



Набиуллина добавила, что ослабление рубля даст проинфляционный эффект в течение ближайших 9—12 месяцев. Снижение курса российской валюты, наблюдавшееся в августе — сентябре, по словам главы ЦБ, прибавит около 1 процентного пункта к инфляции весной 2021 года.